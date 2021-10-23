/657527/تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمواجهة-الحرس-الوطني-في-دوري-أبطال-إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، على ملعب "السلام" ، والتي من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء اليوم السبت ، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي المتوقع:

‏تشكيل ‎الأهلي المتوقع أمام ‎الحرس الوطني

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : علي معلول ، ايمن اشرف ، بدر بانون ، اكرم توفيق

خط الوسط : عمرو السولية ، اليو ديانج ، محمد مجدي افشة

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر ، محمد شريف ، محمود كهربا.

قائمة الأهلي أمام الحرس الوطني:

واختار موسيماني قائمة مكونة من ٢٢ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

اعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.