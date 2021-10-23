/657533/بيومي-فؤاد-وهند-صبري-يجتمعان-في-فليم-حالة-طارئة

يستعد الفنان الكبير بيومي فؤاد لعمل فني جديد ضمن أعماله الدرامية والسينمائية المزدهرة، بالتعاون مع النجمة المتألقة هند صبري والفنان محمد ممدوح وذلك تحت عنوان «حالة طارئة».

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «حالة طارئة»

ويعد فليم «حالة طارئة» من تأليف وإخراج إبرام نشأت، والفيلم من المقرر تصويره فى نوفمبر المقبل ولمدة 3 أشهر وهو درامى أكشن رومانسى، حول قصة حب تجمع محمد ممدوح وهند صبرى، كما يجسد بيومى فؤاد شخصية صديق محمد ممدوح.

وعلى نفس السياق انضم الفنان بيومي فؤاد لفريق عمل مسلسل «الغرفة 207» الذي إنطلق تصوير العمل خلال تلك الفترة ترقبا لطرحة قريبا على منصة شاهد الإلكتورنية بعد الإنتهاء من تصويره.

دور بيومي فؤاد في الغرفة 207

ويظهر بيومي فؤاد خلال أحداث العمل بشخصية مريض نفسي يمر بالعديد من المواقف الغامضة، تدور أحداث مسلسل «الغرفة 207» في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

بيومي فؤاد ينتهي من تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»

هذا وانتهى الفنان بيومي فؤاد صاحب المواهب المتعدد في تصوير فيلمه السعودي المصري الجديد «مهمة مش مهمة» والذي يشارك به عدد كبير من الأبطال السعوديين والمصريين.

وكان قد انطلق تصوير الفيلم داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وإحدى فيلات طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف "شركة الجذور"، منتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلى.

ويضم فيلم «مهمة مش مهمة» عدد كبير من الأبطال وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وكارولين عزمي ومصطفى أبوسريع ومصطفى البنا، وعدد آخر من فناني الكوميديا، ومن السعودية يشارك في البطولة كل من: عبدالمجيد الرهيدي وهيا فياض وعبدالله الكاتب، وآخرون.