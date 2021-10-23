/657534/تعرف-على-موعد-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة-في-الكلاسيكو

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد في الرابعة والربع عصر غدا، الأحد، الموافق 24 أكتوبر على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كريم بنزيما أفضل لاعب

حصد الفرنسي كريم بنزيما، جائزة أفضل لاعب في فريق ريال مدريد الإسباني، عن شهر سبتمبر الماضي.

وعبر بنزيما عن سعادته بالفوز بالجائزة معلقًا:"أنا سعيد للغاية، أرغب أن أشكر كل الجماهير على التصويت، من المهم أن أبذل قصارى جهدي في كل مباراة ولكي أكون في هذا المستوى كان علي أن أبذل قصارى جهدي.. آمل أن تستمر الأمور هكذا."

كيليان مبابي

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي، وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا. وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

عقود لاعبي برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.