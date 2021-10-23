/657536/إيلاريا-سمير-تحصل-على-موافقة-الشباب-والرياضة-لتجديد-مراكز-الشباب-بمحافظة-البحر-الأحمر

حصلت النائبة ايلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب،على موافقة وزارة الشباب والرياضة، بشأن تجديد وصيانه مراكز الشباب علي مستوي محافظة البحر الأحمر، وذلك لتذليل كافة العقبات أمامهم، في إطار حرص النائبة غيلاريا سمير على الارتقاء بالنشاط الرياضي فى المحافظة.

دوت الخليج يرصد حصول النائبة إيلاريا سمير على موافقة الشباب والرياضة على تجديد مراكز الشباب بالبحر الأحمر

مركز الشباب بالبحر الأحمر

ووجهت النائبة إيلاريا سمير، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه والتعاون المثمر والبناء دائمآ والتطور والتوسُّع بما يواكب احتياجات المجتمعات.

هذا ووافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصاراً لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوى ليظل صامداً فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوى.

كما وافق أيضاً على (10) اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين، والمجلس ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.