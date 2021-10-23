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خلال زيارته لمطار الأقصر.. وزير الطيران يوجه بالاستعداد التام لموسم الشتاء

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فهمى غالى 2021-10-23 12:18 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة بمطار الأقصر الدولى للاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال وتدفق حركة الطيران خلال الموسم الشتوى الجديد، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية بالمطار للحفاظ على صحة الركاب والعاملين.

رافق الوزير، خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان فى استقبالهما الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولى.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران، صالتى السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، واطلع على الإجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، كما تفقد أعمال تزيين محيط المطار ووجه باستمرار تحسين الصورة الجمالية للمطار.

وشدد وزير الطيران، على جميع العاملين بالمطار بالاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوى الجديد وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العاملة بالمطار والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، خصوصًا تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة مصر الدولية، لا سيما أن هذا الموسم من المتوقع أن يشهد ارتفاعا فى أعداد الرحلات الدولية والداخلية مقارنة بالفترة الماضية، وكذلك الإعلان عن تشغيل رحلات مباشرة جديدة تربط بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر اعتبارا من 27 أكتوبر الحالى وذلك فى إطار العمل والتنسيق المستمر بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار لتقديم منتج سياحى متكامل يقوم على ربط البحر الأحمر بوادى النيل.

وزير الطيران

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى تعمل مع الجهات المعنية من أجل تنشيط الحركة الجوية الدولية والسياحة الداخلية من خلال تسيير رحلات طيران تربط بين المدن السياحية المصرية ببعضها البعض، وكذلك الربط مع مطار القاهرة بما يتيح للسائحين الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية داخل مصر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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