وزير التعليم العالى يستقبل الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور أحمد الدلال الرئيس الجديد للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





رحب الوزير باختيار مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، للدكتور أحمد الدلال ليصبح الرئيس الجديد للجامعة، معربًا عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور عبدالغفار، أن التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يمتد لزمن طويل، مشيرًا إلى عُمق العلاقات المصرية الأمريكية، وما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية وراسخة عبر التاريخ.

وتناول اللقاء، استعراض أوجه التعاون الثنائى بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استمرار التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، نظرًا للدور الهام الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المصرى على المستوى التعليمى والبحثى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الدلال عن ترحيبه بزيادة أواصر التعاون بين الجامعة والمؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى التزام الجامعة بمواصلة تقديم فرص تعليمية وزيادة المنح الدراسية المُتميزة للطلاب المتفوقين، وزيادة أوجه التعاون الثقافى والعلمى.

حضر الاجتماع مارك تيرنيج رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، الدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمى للجامعة، الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد الدلال يعُد الرئيس الثالث عشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقام بالتدريس فى الجامعة الأمريكية فى بيروت وجامعة ستانفورد وجامعة ييل وكلية سميث وجامعة جورج تاون، كما يتمتع بخبرة كبيرة فى مجال التعليم العالى فى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربى، وله العديد من المؤلفات وعشرات المقالات والكتب والإصدارات العلمية المتميزة.