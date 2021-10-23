اليوم..محمد هنيدي يستكمل حواره مع شريف منير ومدحت صالح ببرنامج «هنيدي شو»

/657545/اليوممحمد-هنيدي-يستكمل-حواره-مع-شريف-منير-ومدحت-صالح-ببرنامج-هنيدي-شو

أحدثت تصريحات الفنان محمد هنيدي مع أصدقائه الفنان شريف منير والفنان مدحت صالح خلال برنامج «هنيدي شو»، ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد الحديث عن كواليس مسريحة “حزمني يا”، وكشف رد فعل الرقابة على اسم المسرحية.

دوت الخليج يكشف موعد عرض الجزء الثاني من برنامج هنيدي شو

ويتسكمل الفنان محمد هنيدي حواره مع شريف منير ومدحت صالح اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر فضائية المحور.

وكان قد روج الفنان محمد هنيدي لحلقته من خلال حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كاشفا عن ضيوف أولى حلقات برنامجه “هنيدي شو”، فقال: “بما أن مدام اسعاد يونس بتجيب الضيوف من ضهرهم وتسال مين دول .. انا قررت اجيبهم من وشهم .. واتحدى اي حد يقول الاجابة الصح”.

وتابع: “استنونا النهاردة الساعة ١٠ بليل على قناة المحور مع هنيدي شو مع نجمين مفاجأة وغير متوقعين”.

هنيدي يكشف كواليس مسرحية حزمني يا

تحدث الفنان محمد هنيدي خلال الجزء الأول من البرنامج عن دوره في مسرحية حزمني يا، التي عُرضت منذ فترة طويلة، وحققت نجاحًا كبيرًا لجميع النجوم الذين شاركوا فيها بسبب اختلاف المسرحية، واحتوائها على عديد من مشاهد الكوميديا.

وقال هنيدي، خلال أولى حلقات برنامجه الجديد هنيدي شو، إن مسرحية حزمني يا كان اسمها الأصلي حزمني يا بابا، ولكنه تغير بسبب الرقابة التي رفضت مبدأ الاسم، وقالوا: الأب مبيحزمش بنته، واحترم أسرة المسرحية قرار الرقابة، وبالفعل اختاروا اسم حزمني يا بدلًا من يا بابا.

وتابع محمد هنيدي بأن دوره أصبح دون نص، بعدما تغير أبطال المسرحية لتصبح فيفي عبده بدلًا من يسرا لارتباط يسرا بمواعيد أخرى، وحسن حسني بدلًا من فؤاد المهندس، وماجدة زكي بدلًا من أمينة رزق، حيث قال: أنا دوري لم يكن مكتوبًا داخل الرواية والمخرج سمير العصفوري قالي عدي في المشاهد واعمل مشاكل.

برنامج هنيدي شو

الجدير بالذكر، أن برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.