/657547/أسرع-حكم-خلال-5-أيام-3-سنوات-سجن-لمتحرش-مترو-الأنفاق--السادات

شهدت الأيام الماضية واقعة تحرش جديدة بفتاة داخل محطة مترو السادات الخط الثاني، وقررت محكمة جنح الدقي شابًا تحرش، بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وثبت من مستندات القضية تفاصيل أسرع حكم تحرش في مصر، الذي جاء بعد أن نسبت النيابة العامة للمتهم تهم التعرض لأنثى بعربة مترو الأنفاق في محطة السادات الخط الثاني وإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، إذ قام بملاحقة الفتاة وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلّا بالحياء علنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر لـ متحرش بفتاة بمحطة السادات

الكاميرات وثقت التحرش

تضمنت أوراق القضية، شهادة الضحية ومما ثبت من مشاهدة مقطع صورته للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة في محطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم للمجني عليها.

كما ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في 12 أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر المتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو، وهو يتحرش بالفتاة التي نشرت تلك الفيديو عبر حسابها بـ«فيسبوك»، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو.

التحريات أثبتت صحة تعرض الفتاة للتحرش

وكشفت التحقيقات، أنه ثبت إتيان الجاني أفعالًا ذات إيحاءات جنسية، كما استدعت النيابة الفتاة المجني عليها واستمعت لأقوالها، فشهدت بملاحظتها صباح يوم الواقعة إمعان الجاني النظر في جسدها حال استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وأتى الأفعال الجنسية الثابتة بالمقطع المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، فصورته التحرش بها، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة.

المحاكمة الجنائية العاجلة

وبعد تحديد الشرطة شخص المتهم بتحرش بفتاة محطة أنور السادات، ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعُثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة، فقرر ارتكابه ما صُوِرَ بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي منكرا تعرضه للمجني عليها، فقررت بحبسه وأحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.