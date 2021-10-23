/657550/تسليم-117-وحدة-سكنية-بتكلفة-21-مليون-بعد-تطويرها-بمنطقة-الكسارة-برشيد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة ضمن خطه الدوله لتطوير العشوائيات، مشيرا إلى انه تم خلال الفترات السابقه رفع كفاءة العديد من المناطق كان آخرها تطوير منطقة الكسارة برشيد باعتبارها من المناطق العشوائية الغير آمنة والتي كانت تمثل خطورة على ارواح المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تم ازالة المباني الموجودة بالمنطقة بالكامل وعددها 43 منزل وإعادة بنائها مرة أخرى ، كما تم رصف الشوارع المحيطة بتلك العمارات ورفع كفاءة المنطقة بالكامل و مراعاة وجود مساحات خضراء .

تسليم 117 وحدة سكنية بتكلفة 21 مليون بعد تطويرها بمنطقة الكسارة برشيد

وتم تسليم عقود الوحدات السكنية الخاصة لمستحقيها من المواطنين وعددها 117 وحدة سكنية و9 محلات تجارية تم تشطيبها بالكامل بتكلفة بلغت 21مليون و300 ألف جنيه

يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تنمية وتطوير كافة المناطق العشوائية وتحويلها من صورة الى صورة اخرى في اطار رؤية مصر 2030.

لعدم الإنضباط الإداري.. إحالة 111 عامل بالمنشآت الحكومية للتحقيق بالبحيرة

وفي هذا الشأن نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ادكو حملة تفتيشية أسفرت عن : إحالة ٣١ من العاملين بمستشفى ادكو المركزي ومكتب صحة الأسرة الحضري والوحدة الصحية بقرية ٦ اكتوبر للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني .

كما نفذت إدارات الرقابة بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مماثلة أسفرت عن إحالة ٧٣ عامل بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وكذا إحالة ٢ من العاملين بمدرسة الربدان بشبراخيت، وعدد ٥ من العاملين بوحدة تنظيم الأسرة بقرية فيشا بالمحمودية وذلك لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسميه.