/657551/31-أكتوبر-الحكم-في-دعوى-تطالب-رانيا-يوسف-بتعويض-5-ملايين-جنيه

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، الحكم في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 31 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مد أجل الحكم في دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه

كانت محكمة جنح قصر النيل قد برأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد، وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الفارس.

تصريحاتها في لقاء تليفزيوني

يذكر أن نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا ضد «يوسف» بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع «الفارس»، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بسوهاج ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها ، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من الشهادات الدراسية وإستمارات بيانات وطلبات إلتحاق وتقديم للأكاديمية – عدد من الكارنيهات ونماذج للائحة داخلية مبين بها الإلتزامات الخاصة بالأكاديمية – كشوف مدون بها أسماء المتدربين وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – 2 أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية).