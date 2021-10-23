صبا مبارك عن وصفها بالـ«تنكة»: «بيبان كدة عشان بتكسف وبعمل حاجز»

/657552/صبا-مبارك-عن-وصفها-بالـتنكة-بيبان-كدة-عشان-بتكسف-وبعمل-حاجز

كشف الفنانة السورية صبا مبارك لأول مرة عن سبب وصف الجمهور لها بالـ«تنكة»، وبرد فعل غريب منها أوضحت أن ذلك الأمر بسبب كسوفها الشديد واضطرارها لوضع حاجز بينها وبين الأخرين، دون أن تلوم الأشخاص على وصفها بذلك.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة السورية صبا مبارك على وصفها بالتنكة

وقالت صبا مبارك في إحدى تصريحاتها: “بتكسف أوي، فبعمل وش، وأغرب حاجة في الكون إنني ممثلة لأن دة مش لايق على شخصيتي، كمان مبعرفش أفتح كلام مع حد وأي حد بيقولي مجاملة بتكسف أوي مبرعفش أرد فببيان إني تنكة”.

وكانت قد تصدرت النجمة صبا مبارك بجانب زميلاتها الفنانة أمينة خليل لجنة تحكيم سينما تيك بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة لعام 2021.

وتهدف مسابقة “سينما تك” التي شهدها مهرجان الجونة اليوم، إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها، وتقوم المسابقة تحت إطار "مسار السينماتك"، ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

صبا مبارك تتألق بفيلم «عرنوس» في عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة صبا مبارك حالة من النشاط الفني داخل العديد من المهرجانات العالمية والدولية بعدد من الأفلام التي ترصد قصص هادفة وأشاد به العديد من النقاد، اذ ينافس فيلم «عرنوس» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك لأول مرة في مسابقة الأفلام القصير، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تُقام من يوم 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر المقبل، اذ يعد هذا عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج، ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الإعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما. والفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.