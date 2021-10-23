/657553/أرقام-علي-لطفي-حارس-عرين-الأحمر-قبل-مباراة-بطل-النيجر

يدخل النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت أمام فريق الحرس الوطني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج أرقام علي لطفي:

علي لطفى خاض مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت فى 8 يونيو 2016، بينما شارك على لطفى مع الأهلى فى 22 مباراة بكل البطولات بإجمالى 1822 دقيقة لعب، تلقت شباكه فيها 21 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 9 لقاءات ونال إنذارا وحيدا، وتوج مع المارد الأحمر بثلاثة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الإفريقى بجانب السوبر الإفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي أمام الحرس الوطني:

واختار موسيماني قائمة مكونة من ٢٢ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

اعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.