سفراء مصر باتحاد البرلمانات الإفريقية..ماذا قال رئيس النواب عن فوز الجبلى وأبوشقرة بمناصب جديدة بالقارة السمراء؟

/657555/سفراء-مصر-باتحاد-البرلمانات-الإفريقيةماذا-قال-رئيس-النواب-عن-فوز-الجبلى-وأبوشقرة-بمناصب-جديدة-بالقارة-السمراء

شهدت جلسات البرلمان الإسبوع الماضى توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للنائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، لفوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الأفريقية، و النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لفوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة باتحاد البرلمانات الأفريقية، متمنياً لهما التوفيق والسداد وأن يكونا خير سفراء لمجلس النواب المصرى والدولة المصرية.

ومن جانبه أكد النائب شريف الجبلى، أن هذا الإنجاز بفضل السياسة الرشيدة التى يتبعها الرئيس السيسى تجاه دول القارة الأفريقية، كما توجهت النائبة رشا أبو شقرة، بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، وتوجهت بالشكر أيضاً لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة: "هذا الفوز مستحق، وما هو إلا حصاد لمجهودات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة الأخيرة فى القارة الأفريقية"، مؤكدةً منصبي الجديد بالبرلمان الإفريقي تتويج لجهود التقارب المصري مع القارة السمراء.

وشهدت مناقشات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية الإسبوع الماضى فى الأسبوع الماضى أيضا حديث وزير المالية د.محمد معيط بسسشأن إشكاليات الإسناد المباشر للمشروعات بتأكيده أن أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة، موضحاً أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقاً للقانون.

كما شهدت أيضا تأكيد د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقاً للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

ومن جانبهم أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيداً خلال المناقشات، موضحاً أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت "حذف وتعديل وإضافة" عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.