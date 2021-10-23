جدة - نرمين السيد - والرحلات الداخلية، إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، بينما الرحلات الدولية، إلى كل من بغداد، إربيل، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، برشلونة، روما، أبوجا، باريس، دبى، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبى، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أديس أبابا، أسمرة.
وتلتزم المطارات المصرية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. مصر للطيران تنقل 8765 راكبا على متن 80 رحلة جوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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