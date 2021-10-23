مياه أسيوط: 63 مليون جنيه لتدعيم الحملة الميكانيكية قبل الشتاء

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس محمد درة، رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعا مع مسؤول الحملة الميكانيكية بالشركة لمتابعه مدى جاهزية معدات الحملة الميكانيكية لمجابهة موسم الشتاء، وما يصاحبه من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.





وشدد درة على أهمية إجراء أعمال الصيانة العاجلة والتأكيد على جاهزية كل معدات الشركة بصفة دائمة خلال موسم السيول، لتكون على مستعدة لأى طوارئ بالمحافظة، حيث يتم تجهيز سيارات طوارئ ومعدات تطهير لسيارات الشفط ومراجعة جاهزية ورش الإصلاح وأطقم العمالة الخاصة بها.

وقال إنه طبقا لخطة الإحلال والتجديد المنبثقة من العام المالى الحالى 2021، ومبادرة "حياه كريمة" الرئيسية تم دعم منظومة الحملة الميكانيكية بـ4 كباش، و4 فاكيوم، و4 سيارات مدمجة صغيرة، و7 سيارات كسر بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، استعدادا لتدعيم كل منطقة من مناطق الشركة بعدد من المعدات تحقيقا للاكتفاء الذاتى ورفع كفاءة الإمكانات المادية وتجهيزها بأسطول ميكانيكى خاص بها لزوم أى طارئ يحدث بالمنطقة.

وأضاف أنه جار تدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية التى تستهدف تطوير قرى الريف المصرى، والتى كان من بينها قطاعى المياه والصرف الصحى بـ6 لودر حفار، و2 حفار على كوتش، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، للوقوف على جاهزية الشركة لمواجهه موسم الشتاء، وحشد كل الجهود والاستعدادات قبل وأثناء سقوط الأمطار، لمراجعة أعمال التطهير ورفع كفاءة المولدات ورفع درجة الاستعداد بغرف العمليات لتتبع الوضع فى المناطق الساخنة.