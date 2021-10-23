فيديوجراف- كوبرى ونفق السادات فى الإسكندرية.. أحدث مشاريع الدولة

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع الذى تبلغ مدة تنفيذه من 5 إلى 6 أشهر، إلى حل أزمة المرور على كورنيش الإسكندرية للقادمين من طريقى الإسكندرية الساحلى الدولى، والقاهرة الزراعى. ويتم تنفيذ جزء من الكوبرى على شاطئ البوريفاج، وشارع 45، حيث يشبه كوبرى ستانلى، والمنتزه، ويقام على الطراز الفلورنسى.

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