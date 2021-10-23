وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات سير الأعمال بمعابد الأقصر والكباش

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحى لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذى يليق بمكانة مصر أمام العالم، رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية للتنشيط السياحى و قيادات من الوزارة ومسؤولى الشركة المنفذة للاحتفالية.
وخلال الجولة تفقد الوزير الأعمال الجارية من ترميم و تطوير بمعابد الأقصر والكرنك و مشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، وما تم من تجهيزات لإقامة معرض للصور النادرة من القرن الـ19 فى أماكن محددة على الطريق والتى تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر و طريق المواكب الذى يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة.
بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للزائرين من لافتات إرشادية وتفسيرية، وأكشاك ومظلات خشبية تحمل طابع الهوية البصرية للمدينة، بالإضافة إلى تنسيق الإنارة فى المعابد ومحيطها، على النحو الذى يتماشى مع النسق الحضارى لهذا الموقع، وإبراز المعابد ورونقها.
كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتى تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.
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