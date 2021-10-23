نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر موقع النيابة العامة ppo.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، حيث يعتبر هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الاشخاص وخاصة أصحاب السيارات والعاملين في التوصيل وما إلى ذلك، حيث يريد اصحاب السيارات سواء الملاكي أو سيارات الأجرة الاستعلام عن المخالفات المرورية على السيارة، وهذا لدفعها أولا بأول أو لوضع مصاريف المخالفات في الحسبان عن تجديد الرخصة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موقع النيابة العامة لخدمات المرور

وقد أنشات الحكومة المصرية العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لها، والتي تسهل وتيسر عمليات الاستعلام الخاصة بالمواطنين وهذا في مختلفة المجالات، وهذا في إطار توجه الدولة إلى الميكنة في جميع المجالات وهذا سواء في (التعليم، خدمات الاستعلام الحكومية، إلخ).

ومن ضمن تلك المواقع موقع النيابة العامة والذي والذي يمكن من خلاله عمل العديد من الأشياء، ومنها الاستعلام عن الغرامات الخاصة بالمخالفات المروية لأصحاب السيارات، والاستعلام عن ما يتعلق بالمحاكم والقواضي وما إلى ذلك.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2021

وسنتابع معكم كيفية الاستعلام عن وجود مخالفات على سياراتكم إلكترونيا، وهذا عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني، وهذا لمعرفة قيمة الغرامات الإجمالية على المخالفات وهذا في حالة وجودها.

وهذا سيكون مفيدا في حالة رغبتك في شراء سيارة مستعملة، وهذا لمعرفة ما اذا كان عليها مخالفات أم لا إلكترونيا قبل الشراء، وهذا لا تتفاجئ بوجود أي مخالفات على السيارة عند تجديدك لرخصة السيارة.

ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية: