/657558/الأرصاد-تحذر-المواطنين-من-انخفاض-فى-درجات-الحرارة

جددت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرها بشأن انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة صباح كل يوم.

دوت الخليج

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من القيادة على الطرق الرئيسية والفرعية لاحتمالية وجود شبورة مائية وسقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة.

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض فى درجات الحرارة

هذا ومن المنتظر أن تستمر الأجواء الخريفية على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض خاصة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأيضًا من المتوقع أن تنخض درجات الحرارة أكثر على المناطق الشمالية فى بعض المحافظات، بينما تكون مرتفعة نسبيًا فى محافظات الجنوب بدءًا من المنيا وحتى أسوان.

انخفاض فى درجات الحرارة وتحذيرات من الأرصاد

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة حرارة محافظة القاهرة ستصل بها العظمى عند 27 درجة والصغرى 18 درجة، بينما تكون الإسكندرية العظمى بها 26 والصغرى 19 درجة.

هذا وتجدر الإشارة إلى محافظة مطروح ستكون بها درجة حرارة العظمى 25 بينما تكون الصغرى 18 درجة، بينما سوهاج تكون بها درجة الحرارة 30 بالنسبة للعظمى والصغرى 18 درجة.

كما أن درجة الحرارة فى محافظة قنا ستكون 32 درجة بينما الصغرى 19 درجة، وأيضًا أسوان ستكون بها العظمى 35 والصغرى 20 درجة.