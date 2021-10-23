/657554/غير-مأهول-بالسكان-الحماية-المدينة-تسيطر-على-حريق-داخل-منزل-عشوائي-بالقليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، في السيطرة على حريق نشب بمنزل عشوائي بناحية عرب أبو عوالي كفر الشرفا دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل منزل عشوائي بالقناطر الخيرية وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بإندلاع حريق بمنزل عشوائي بناحية عرب أبو عوالي كفر الشرفا دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية. السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة على الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والأولية لرجال مباحث القليوبية، أتضح نشوب الحريق بسقف غرفتين بالمنزل مكون من دور واحد على مساحه 80 متر، معروش بالأخشاب والبوص «غير مأهول بالسكان» ومستغل لتربية الماشية والدواجن"، ملك "تامر ن ع"، 38 سنة، مهندس بشركه كهرباء جنوب القاهرة ومقيم كفر الشرفا دائرة المركز.

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