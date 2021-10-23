حقوق النواب تعتمد خطة عملها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية بدور الإنعقاد الثاني

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دوت الخليج يرصد اعتماد حقوق النواب لخطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمجلس النواب

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني، ركزت بشكل رئيسي علي تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ تشريعيًا ورقابياً، إضافة إلى التركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنيه كضامن رئيسي امام الشعب لتنفيذ ما جاء في محاور الإستراتيجية.

جاء ذلك خلال ٦ اجتماعات تمت فيها مناقشة الإستراتيجيه مع خطة اللجنة والدمج بينهم

هذا ووافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصاراً لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوى ليظل صامداً فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوى.

كما وافق أيضاً على (10) اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين، والمجلس ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.