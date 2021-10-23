/657562/تعرف-على-موعد-الحكم-في-قضية-بنزيما-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث تم تأجيل وأجلت المحكمة في القضية حتي نوفمبر المقبل، حيث ينتظر المهاجم الفرنسي مصيره.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن الحكم سيعلن في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل بعد اكتمال 3 جلسات.

كيليان مبابي

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي، وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا. وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

حصد الفرنسي كريم بنزيما، جائزة أفضل لاعب في فريق ريال مدريد الإسباني، عن شهر سبتمبر الماضي.

وعبر بنزيما عن سعادته بالفوز بالجائزة معلقًا:"أنا سعيد للغاية، أرغب أن أشكر كل الجماهير على التصويت، من المهم أن أبذل قصارى جهدي في كل مباراة ولكي أكون في هذا المستوى كان علي أن أبذل قصارى جهدي.. آمل أن تستمر الأمور هكذا."

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.