/657566/بيراميدز-يرفض-استضافة-لقاء-الزمالك-وإنبي-بالدوري-بملعب-الدفاع-الجوي

اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث أكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

أشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري.

مع استمرار أعمال الصيانة الشاملة للأرضية مع تكثيفها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة ليكون الملعب جاهزا بشكل كامل وبأبهى صورة ممكنة عقب توقف نوفمبر، وهو ما يتعذر معه استضافة تدريبات الفريق الأول بنادي بيراميدز أو استضافة أي مباريات أخرى.

وأبدى بيراميدز دعمه الكامل لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، في كل ما تتخذه من خطوات للقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم موسم يليق بالكرة المصرية وبالدوري الأهم والأعرق في المنطقة.

يستضيف فريق بيراميدز نظيره عزام يونايتد التنزاني، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الأفريقية.

ولم يستطع بيراميدز من هز شباك منافسه في لقاء الذهاب والذي أقيم بالعاصمة التنزانية دار السلام يوم السبت الماضي، وانتهت المباراة بدون أهداف.

ويعول بيراميدز بقيادة مديره الفني إيهاب جلال الكثير على كوكبة النجوم التي يمتلكها الفريق للمساعدة على حسم التأهل للأدوار القادمة وعلى رأسها رمضان صبحي وأحمد فتحي وإبراهيم عادل وإيريك تراوري.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: محمد حمدي، علي جبر، أسامة جلال، أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل، إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس، رمضان صبحي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام.