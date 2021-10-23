«هيروين خام وجرينوف».. ماذا وجدت الداخلية مع خُط الصف بعد مصرعه

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تجري النيابة العامة بالصف، اليوم السبت، تحقيقات مكبرة في مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيقات في مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة

وأمرت النيابة، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، لتحديد سبب الوفاة وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته وارسالها للأدلة الجنائية لفحصها وبيان اعيرتها.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أعد كمية كبيرة من مخدر الهيروين لترويجها كما حاز أسلحة نارية وذخائر حرزتها قوات الأمن عقب مصرعه بعد معركة ومبادرته بإطلاق النيران صوب قوات الضبط.

العناصر الاجرامية شديد الخطورة

وكان لقى احد العناصر الاجرامية شديد الخطورة مصرعه فى تبادل اطلاق النار مع قوات الامن العام بالصف فى الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة ، تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من إستهدافهم أثناء إستقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل) ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، ونتج ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة) .

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 13 هاتف محمول - 6 ميزان حساس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.