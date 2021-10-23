/657572/اللعبة-يحصد-جائزة-أفضل-مسلسل-كوميدي-بالمهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون

حصد مسلسل «اللعبة» على جائزة أفضل عمل درامي كوميدي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎، وتسلمت الجائزة قناة MBC مصر بإعتبارها القناة المسؤلة عن عرض العمل.

دوت الخليج يرصد جائزة مسلسل اللعبة بالمهرجان القومي للمسرح

وانعقدت فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار "دورة التواصل والتجديد" و نظمه تحاد إذاعات الدول العربية.

انتاج جزء ثالث من مسلسل اللعبة

من جانب أخر كشف الفنان هشام محمد الشهير بـ «شيكو» بشكل رسمي، عن البدء في التحضير للجزء الثالث من مسلسل اللعبة والذي جاء بعنوان «اللعب مع الكبار».

ونشر شيكو صورة لغلاف السيناريو الخاص بالموسم الثالث من مسلسل «اللعبة» خلال صقحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ممهدا للجمهور عن تحضير لجزء جديد من العمل الذي لاقى إعجاب الكثيرون.

مسلسل «اللعبة» مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام" في معظم أعمالهم الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبدالرسول.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة»

ودرات أحداث الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" حول ظهور متحكم جديد باللعبة مختلف بأحكام مثل الجزء الأول، لكن الأحكام الجديدة أكثر صعوبة ولا تقارن بالجزء الماضي، حيث يطلب المتحكم الخفي للعبة منهم أن "شيكو وهشام" يتزوجان على زوجتيهما ضمن الأحداث الفنانة مي كساب والفنانة ميرنا جميل، حتى يصلوا في آخر الحلقات إلى المتحكم الخفي الذي يعد مفاجأة للجمهور بالنهاية.

وكان قد عرض العمل في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاح جماهيري كبير، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز توني.

وتدور القصة الأساسية للمسلسل حول شخصين هما "مازو" الذي يجسده الفنان هشام ماجد، وهو صديق "شيكو" المقرب ضمن الأحداث التي تشهد تطورات عديدة بينهما في إطار كوميدي اجتماعي.