فيديوجراف- حياة كريمة.. مستقبل التنمية فى مصر

جدة - نرمين السيد - واستهدفت المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحسين البنية التحتية لشبكات الطرق والمياه والكهرباء والغاز الطبيعى، للتخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأشد فقرا بالمحافظات، حيث توفر سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية وتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب.

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