فيديو.. وزيرة التضامن: إضافة 3 شروط للحصول على الدعم النقدى لتكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج تكافل وكرامة اشترط إلحاق الأطفال بالتعليم بنسبة حضور على الأقل 80%، وذهاب الأطفال بشكل منتظم إلى الوحدات الصحية للتأكد من رعايتهم وأوزانهم وصحتهم.





وأوضحت القباج، أنه تم وضع شرط ثالث وهو عدم تزويج الفتيات مبكرا أو ما يسمى زواج القاصرات، لأن زواج القاصرات يعرض الفتيات للخطر ويحرمهن من التعليم وغيرها من الأضرار الاجتماعية والصحية. وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الدعم النقدى يتم وقفه حال الإخلال بشرط من هذه الشروط كما تحاسب الأسرة، مضيفة: "إحنا طلبنا بتغليظ عقوبة الزواج المبكر على المأذون والأب والزوج"، واصفة الزواج المبكر بالاتجار بالبشر.

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