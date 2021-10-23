وزيرة التضامن: التنبيه على دور الأيتام بالالتزام بتطبيق أحكام قانون الطفل

جدة - نرمين السيد - أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توجيهات لمديرى مديريات التضامن الاجتماعى بجميع محافظات الجمهورية بالتنبيه على دور الأيتام بضرورة الالتزام بتطبيق الأحكام التى تضمنها قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.





وشددت القباج، فى بيان، اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بقبول الأطفال الذين يتم إحالتهم من قبل وزارة الداخلية أو من وزارة الصحة والسكان أو أى من الجهات المعنية بإحالة الأطفال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك فى حدود السعة والفئة الواردة بالترخيص الخاص بمزاولة النشاط.

كما أكدت على كل من مديريات التضامن الاجتماعى وجميع دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التى يتم تطويرها فى الوقت الحالى، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التى تقدمت بطلب الكفالة والتى أنهت الإجراءات المتعلقة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.

يذكر أن الوزارة وضعت إجراءات لبحث حالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بدقة، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التى طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية بها لكفالة الأطفال، ومن وجود بيئة آمنة ومستقرة لنماء الأطفال فى جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحيا ونفسيا وتربويا، وتطور اللجنة المعنية الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية فى اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة فى تقديم جميع أشكال الدعم للأسر البديلة.

وتأتى التنبيهات لما ثبت من عدم التزام بعض الدور بتنفيذ بعض الأحكام التى تضمنتها هذه التشريعات والتى ترتب عليها وجود بعض الظواهر التى من شأنها إعاقة منظومة الرعاية الاجتماعية، سواء من مديريات التضامن أو من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال وبأفضلية نشأتهم فى بيئة أسرية آمنة وحاضنة.

جدير بالذكر أن عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية يصل إلى 516 دارًا، ويبلغ العدد الفعلى للمستفيدين منها حوالى 10,8 ألف طفل ويتم تصنيفهم داخل هذه المؤسسات وفقا للنوع الاجتماعى والفئة العمرية.

وتشهد وزارة التضامن الاجتماعى حاليًا فترة إصلاح لمنظومة الرعاية للأطفال ولجميع فاقدى الرعاية فى مصر، كما انتهت الوزارة من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب، انطلاقا من حقهم فى الأمن والأمان، وفى السكن الآمن، وفى الرعاية المتكاملة لنماءهم وسلامتهم الصحية والنفسية.