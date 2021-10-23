سفير باكستان: أسوان ستصبح أجمل مدن العالم بعد التطوير

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن أسوان واجهة لإفريقيا خصوصا أنها تشهد خلال الفترة الحالية اهتماما ملحوظا من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما يسهم فى الاستثمار الجيد لما تمتلكه من مقومات متنوعة.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، سفير دولة باكستان بالقاهرة ساجد بلال، خلال زيارته للمعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة يرافقه شاه نذار خان نائب رئيس البعثة الباكستانية، وبحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية.

ورحب المحافظ بالسفير الباكستانى لزيارة معالم أسوان السياحية، متمنياً بأن يتم زيادة الحركة السياحية لشعب باكستان الصديق لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد فى القطاع السياحى خاصة السياحة الدينية.

من جانبه أشاد السفير الباكستانى بما شهده من بانوراما التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان وهو ما سيجعلها من أجمل مدن العالم بعد استكمال المراحل التالية لأعمال التطوير، وهو الذى يشجع على زيادة التعاون فى المجال السياحى بإتاحة الفرصة للسائح الباكستانى لزيارتها مع تعدد الأنماط السياحية، بالإضافة إلى موقعها المتميز والذى سيعزز فرص الاستثمار فيها.

وأكد أن هناك علاقات قوية بين القيادة السياسية بالبلدين وسعيهما المتواصل لتقوية هذه العلاقات والروابط ، وهو الذى يتوازى مع وجود تشابه وقواسم مشتركة بين الشعبين المصرى والباكستانى حيث أننا نعتبر مصر هى العمود الفقرى لقوة العالم الإسلامى.

وفى نهاية اللقاء أهدى أشرف عطية درع المحافظة لسفير باكستان وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين البلدين.

يأتى هذا اللقاء فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.