محافظ الغربية والمُفتى يوقعان عقدا لإقامة فرع لدار الإفتاء

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ومُفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، عقدا لإقامة فرع لدار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بالمحافظة.





وذلك فى إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتطوير أدائها من خلال نشر خدماتها وتوضيح صحيح الدين بكافة محافظات الجمهورية وتقديم الفتوى الشرعية الصحيحة لفئات المجتمع ومحاربة الفكر المتطرف. ووجه فضيلة مُفتى الديار الشكر لمحافظة الغربية على تقديمها لكافة أوجه الدعم لإقامة فرع لدار الإفتاء، مشيرا إلى أن فروع الدار بالمحافظات تهدف فى المقام الأول لتعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور، وتمهيد الطريق أمام مسؤولى إصدار الفتوى وممثلى دار الإفتاء المصرية لتقديم الجواب عن الحكم الشرعى المراد معرفته. ومن جانبه وجه محافظ الغربية، الشكر لفضيلة المُفتى على اختيار الغربية لإقامة فرع جديد للدار، مؤكدا أن المحافظة من خلال هذا الفرع ستوفر على المواطنين مشقة وعناء السفر للذهاب للقاهرة، وخاصة لوجوده فى منتصف مدينة طنطا داخل عمارات عبد المنعم رياض والتى تم إنشائها لتعظيم إيرادات المحافظة، حيث تم توفير مقار للجهات المختلفة بها وعلى رأسهم "هيئة قضايا الدولة، جهاز حماية المستهلك، النيابة الإدارية وهيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى مقر دار الإفتاء" والذى سيتم إقامته على مساحة 464 متر مربع، وعقب توقيع البروتوكول توجه المحافظ والمفتى لتفقد المقر.

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