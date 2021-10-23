وزير النقل: ميناء العين السخنة يضاهى الأحدث عالميا.. والأكبر بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية اليوم لمتابعة استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.





تفقد الوزير، وفقا لبيان صحفى، أعمال إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة - مرسى مطروح، لتستخدم فى نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى جميع أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.

بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريبا ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجارى تنفيذها بالإضافة الى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 مترا.

واطلع وزير النقل على الموقف التنفيذى للمشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 75% كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15 % والأرصفة 8% وحاجز الأمواج 75% والطرق الداخلية 8%.

وأكد الوزير، على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل فى كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج) فى وقت واحد لسرعة الإنجاز.

وأشار إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على الأرصفة ومحطات الميناء الجديدة.

وأكد الوزير أن الشركات العالمية الكبرى التى تعمل فى مجال تشغيل وإدارة المحطات والتى لها خطوط ملاحية عالمية تتسابق للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة بالميناء على غرار ما حدث فى المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر).