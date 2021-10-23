غدا.. طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والصغرى بالقاهرة 18

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس لطيفا فى أول الليل ومائل للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

الإسكندرية 26 20

وادى النطرون 26 19

طنطا 26 18

شبين الكوم 26 18

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 27 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الاسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 27 19

نخل 25 13

نويبع 30 23

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 28 22

الفيوم 28 19

بنى سويف 28 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبوسمبل 33 20

الوادى الجديد 31 20

شلاتين 31 20

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 21