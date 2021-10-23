غلق مقهي مخالف بمدينة نصر بعد إعلان مطرب شعبي إقامة حفل غنائي دون تصريح

رصدت الأجهزة الأمنية تداول إعلان على إحدى الصفحات الشخصية لأحد الأشخاص "مطرب شعبي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإقامة حفل غنائي بأحد الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط المدير المسئول عن الكافية وتبين صحة ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي، وعثر بحوزته على (عدد من تذاكر الحفل) دون تصريح من الجهات المختصة، وكذا إدارة منشأة بدون ترخيص.
وبمواجهته اعترف باعتزام مالكي الكافيه (أحد الأشخاص وشقيقته- وآخرين لا يعلم بياناتهم) بإقامة الحفل المشار إليه، ونفى استخراج تصاريح بذات المضمون.
وتم غلق الكافية المشار إليه ورفع الإشغالات بمعرفة الجهات المختصة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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