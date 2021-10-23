/657579/تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-عيار-21-بـ-783-جنيه
أسعار الذهب، يتطرق الكثير من المصريين إلى مؤشرات تداوله فى الأسواق، وإليكم التفاصيل فى التقرير التالي:-
دوت الخليج
أسعار الذهب فى الأسواق اليوم
ووفقًا لما تمت الإشارة إليه بالنسبة لمؤشرات التداول اليومي، فإن أسعار الذهب عيار 14 يصل نحو 522 جنيهًا.
كما رصدت المؤشرات أيضًا ارتفاع سعر جرام الذهب لعيار 21 اليوم 3 جنيهات حيث وصل لـ 783 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا أمس.
وأيضًا وصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 671 جنيهًا، وعيار 24 نحو 894.9 جنيه للجرام وقيمة الذهب فى الجنيه نحو 6264 جنيهًا.
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هذا وكانت أسعار الذهب عالميا قد حققت أرباح للاسبوع الثانى على التوالى عقب اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، وكان سعر الذهب حقق ارتفاعا مساء الجمعة بنسبة 1.3% في للتعاملات الفورية إلى 1805.67 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 1805.90 دولارا للأوقية، ثم مالبثت أن تراجعت قليلا ولكنها استطاعت أن تحافظ على المكاسب الإسبوعية، وتستقر الأسعار يومى السبت والأحد بسبب اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية .
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