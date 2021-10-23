نواب البرلمان لـ دوت الخليج: الاتفاقية بين مصر وكندا لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال تعزز من ملف تمكينها وتطبيق لتوجيهات الرئيس السيسي لحماية حقوقها

/657569/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-الاتفاقية-بين-مصر-وكندا-لدعم-المرأة-في-مجال-ريادة-الأعمال-تعزز-من-ملف-تمكينها-وتطبيق-لتوجيهات-الرئيس-السيسي-لحماية-حقوقها

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بموافقة البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة كندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الاعمال، مؤكدين أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، إضافة للمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تعليق نواب البرلمان على اتفاقية دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال

تمكين المرأة أقتصاديا

أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وحظي بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية لتتواصل الجهود والمبادرات لتوسيع مشاركة المرأة في كافه المجالات، ولتفسح المجال أمامها لتتبوء كافة المناصب القيادية سياسيًا وقضائيا وإقتصاديا إيمانًا بقدرتها علي العطاء والمشاركه في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن التمكين الاقتصاد هو أحد المحاورالرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي تسير مصر في محاورها بسرعة كبيرة وتأتي الاتفاقية بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الاعمال في مصر يعزز من ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى أنها جزء من المجتمع ولا بد من ان تكون المرأة منتجه ورائدة اعمال مما يساعد على زياده الانتاجية ويحقق تنمية حقيقية شاملة، إضافة إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هند جوزيف: الاتفاقية بين مصر وكندا تطبيقا لوثيقة تمكين المرأة وتوجيهات الرئيس السيسي لدعمها

أشادت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

وقالت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

وأشارت هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، بالاتفاقية أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وأضافت هند جوزيف، أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

وتابعت هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، يأتي ضمن مستهدفات المشروع، دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، إضافة إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.