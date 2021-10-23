/657576/البرلمان-يعلن-الحرب-على-المهرجانات-ومراكز-بير-السلم-لتعليم-التمثيل--ومطالبات-للجنة-الثقافة-والاعلام-بالبرلمان-برد-الضبطية-القضائية-للمهن-التمثيلية-والموسيقين

" مش كل من هب ودب يغني ويمثل " " وحرية الابداع مكفولة للجميع تحت مظلة القانون " بهذه الكلمات اتفق اعضاء لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب اثناء اولي جلسات مناقشات تعديل القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية و القانون رقم 83 لسنة1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين المقدمين من الحكومة بعد مطالبات من نقيب المهن التمثيلية اشرف ذكي والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين برد الضبطية القاضئية لهم وكذلك اضافة مبلغ على تذاكر السينمات والمسارح لتعظيم موارد نقابة المهن التمثيلية والفنانين التشكيليين.

هند رشاد : نحن لسنا ضد حرية الابداع ولكن مش كل من هب ودب يطلع يغني ويمثل

وقالت النائبة هند شاد عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاعلام والثقافة والأثار بالبرلمان، ان اللجنة فى صدد عقد عده جلسات لمناقشة تعديل القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية و القانون رقم 83 لسنة1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين المقدمين من الحكومة، مشيرة الى ان اللجنة استمعت فى اولي جلساتها لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وكذلك نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف ذكي ونقابة الفنانين التشكيلين فى اولي جلسات استماع لمهم تحت قبه البرلمان.

واكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة دوت الخليج ان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين طالب بعودة الضبطية القضائية للنقابة لتكون بمثابة عون لها فى تحرير محاضر واثبات حالات ووقائع غنائية مرفوضة مثل المهرجانات وتكون لهم القدرة على وضع ضوابط لهذا النوع من الغناء في مضمونها وشكلها وعرضها على الجمهور خاصة اننا نلاحظ مدي انتشارها فى الاونة الاخيرة قائلة " نحن لسنا ضد حرية الابداع ولكن مش كل من هب ودب يطلع يغني ويمثل " يجب ان يكون هناك ضوابط يحكمها القانون وكذلك مطالب الدكتور اشرف ذكي بالضبطية القضائية للحد من انتشار مراكز تعليم التمثيل " تحت بير السلم " وغير المعتمده.

واوضحت النائبة هند رشاد، ان مطالبة نقيب الموسيقين للبرلمان بعودة الضبطية القضائية ليس تقييد لحرية الابداع التى نؤيدها جميعا فمن حق الجميع حرية الابداع ولكن بضوابط ولا تضر بعادات وتقاليد مجتمعنا، مشيرة إلى أنه يجب ان يكون الجميع خاضع لقانون يساهد فى تربية اجيال مؤكدة ان اللجنة سوف تكون بعقد اكثر من جلسة استماع فى هذا الصدد.

وعن تعظيم موارد النقابات فى القانون اكدت رشاد ان نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف ذكي قد عرض على لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب ان يتم تحصيل مبلغ 1 جنيه على كل تذكرة سينما لتذهب لخزينة النقابة مؤكدة على ان اللجنة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين اكدت على ان المبلغ المقترح 1 جنيه على تذاكر السينمات غير كافي وان قيمة 1 جنيه قليلة جدا ويجب ان تذيد قيمتها الى 5 او 10 جنيه حسب ما ستنتهي الية اللجنة خلال جلسات الاستماع المقبلة.

منال هلال: الإبداع والفن حق للجميع ووجود قصور بوزارة الثقافة أدى إلى ظهور تجار الفن

فيما قالت النائبة منال هلال عضو لجنه الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفنون ورعاية الفنانين بكل اطيافهم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل قوانين النقابات المعنية بالفنون وهي قانون إنشاء نقابه الفنانين التشكيليين وقرار إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائيه والموسيقية والتى وضعت من السبعينات بالقرن الماضي .

واضافت هلال عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، :” اشرف بعضويه أحد هذه النقابات وهى نقابة الفنانين التشكيليين منذ تسعينيات القرن الماضى واعلم عن قرب مشاكلها وخاصه انها نقابه فقيرة ذات موارد ضعيفه مثلها مثل باقي النقابات الفنيه ،فجاء مشروع القانون لتنمية موارد تلك النقابات ورفع بعض الرسوم المنصوص عليها بالقانون والتى أصبحت لا تناسب الوقت الحالي”.

وتابعت النائبة منال هلال:” اما عن الضبطيه القضائية وارتباطها بحرية الإبداع.. ويزعم البعض انها سوف تقيد الإبداع وانا اتفق تماما مع الجميع أن الإبداع والفن حق للجميع لكن لست مع الاتجار بالفن وشباب الفنانين ففي مجال الفن التشكيلي نرى الكثيرين ممن يتاجرون في الفن بإقامة المعارض الفنيه الجماعيه بلا تراخيص ويتربحون من إقامه تلك المعارض التى تخلو من المعايير المتعارف عليها في تنظيم الاعمال التى تكدس داخل صاله العرض كى يتربح منظم المعرض اكبر قدر من المال من تحصيل رسوم من كل عارض بصالة العرض حتى ترى اعماله النور ويسعد بالمشاركة في المعرض وهو ما لا يتحقق حيث، ان هذا التكدس يصيب المتلقي بالتلوث البصري والاستياء من العرض بدلا من الاستمتاع بالاعمال المعروضة”.

واستطردت:” وعلي صعيد اخر نرى اقامة مراكز تعليم الفنون بمتدربين الكثير منهم هواة وليسوا متخصصيين وما يقومون به هو قتل مواهب هؤلاء الاطفال بتعليمهم تقليد الرسوم خاصة في مجال الرسم وليس إبداع الرسوم وتنمية الخيال والفكر الإبداعي..فأنا اتفق مع الضبطيه القضائية لهذه النقابات لحماية الفن المصرى وعدم الاتجار بمواهب شبابنا”.ومن جانب اخر أرى انه هناك قصور شديد داخل وزارة الثقافه بالاهتمام بالشباب الفنانين والموهوبين فلولا هذا القصور لما ظهر هؤلاء تجار الفن علي الساحه وكأنهم رعاة للفن ولمواهب شبابنا.