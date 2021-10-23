/657573/جوزي--بخيل-وراح-أتجوز-عليا-ليلى-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالمرج

«بخيل وراح اتجوز عليا».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «ليلي» 33 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «سامح.أ»، 42 عامًا، أمام محكمة الأسرة بالمرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية ربة منزل داخل محكمة الأسرة المرج

متجوزة بقالي 7 سنين

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 7 سنوات، جواز عن حب، عندي ولد وبنت، بعد سنتين من غير أطفال، وأنا كنت عارفة قبل الجواز أنه بخيل بس عديت الموضوع والدنيا مشيت عشان مخسرهوش وأنا كنت بحبه جدا، وقولت أكيد هيتغير بعد الجواز، بس متغيرش وفضل زي ماهو، ومازلت احبه بس أفعاله كرهتني فيه».

مبيدفعش فلوس حضانة الأطفال

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة المرج : «ولادي في حضانة مبقاش يدفعلهم مصاريف الحضانو، وبقيت اتكسف قدام الناس وبيحرجني طول الوقت، بس بروح اطلب فلوس من أهلي عشان ادفع وكل مرة على كدا، مش بس كدا ده كمان مش بيأكلنا طول الوقت ولو أدانا فلوس مش بتقضي غير أكل ولادي بس، إنما أنا مش بأكل وهو طول الوقت في الشغل مش بيجي يأكل في البيت، ومعرفش بيأكل ولا لا، أنا زهقت وبقيت متمرمطة بين عيالي والبيت ومبقتش عارفة أعمل ايه».

راح أتجوز عليا

اختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة»: «هو معاه فلوس كتير، بس بيحوش، أنا مش عارفة هيعمل ايه بفلوس دي، مش بس كدا ياريت على البخل بس، دا كمان راح أتجوز عليا ولاقيته داخل عليا بواحدة في الشقة، وقالي دى مراتي الجديدة وهتعيش معاكوا هنا، واللي مش عاجبه الباب يفوت الجمل، أنا مبقتش عارفة أعمل ايه، ولا أروح فين بعيالي، بقا دي أخرتي أني استحمله طول الوقت، فلجأت إلي محكمة الأسرة بالمرج لرفع دعوى خلع ضده».