مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث بقنا

شهد مركز ابوتشت شمالى قنا، اليوم السبت، وفاة ربة منزل وإصابة 4 أشخاص آخرين فى حادث مروي، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى أبوتشت.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة ربة منزل وإصابة 4 أشخاص آخرين فى حادث مروي بقنا

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إشارة يفيد مصرع حلاوتهم عبد النظير أحمد، وإصابة محمود معبد محمد، 28 عاما، ومحمد معبد أحمد، 10 سنوات، وفريدة محمود معبد، طفلة حديثة الولادة، ونورهان عابد محمد، 7 سنوات، مقيمين الرواتب، فى حادث مرورى بمركز أبوتشت شمالى قنا.

النيابة العامة

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى أبوتشت، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، في السيطرة على حريق نشب بمنزل عشوائي بناحية عرب أبو عوالي كفر الشرفا دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بإندلاع حريق بمنزل عشوائي بناحية عرب أبو عوالي كفر الشرفا دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة

وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والأولية لرجال مباحث القليوبية، أتضح نشوب الحريق بسقف غرفتين بالمنزل مكون من دور واحد على مساحه 80 متر، معروش بالأخشاب والبوص «غير مأهول بالسكان» ومستغل لتربية الماشية والدواجن"، ملك "تامر ن ع"، 38 سنة، مهندس بشركه كهرباء جنوب القاهرة ومقيم كفر الشرفا دائرة المركز.