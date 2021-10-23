«خسارتنا هائلة»..تعليق زوج هالينا هتشينز بعد قتلها على يد أليك بالدوين

/657578/خسارتنا-هائلةتعليق-زوج-هالينا-هتشينز-بعد-قتلها-على-يد-أليك-بالدوين

أعرب زوج النجمة العالمية هالينا هتشينز ضحية فليم RUST عن حزنه الشديد من الحادث المأسوي الذي تعرضت له زوجته بعد أن تم قتلها على يد الفنان الأمريكي أليك بالدوين عن طريقة الخطأ نتيجة استبدال حشو البندقية بالرصاص الخلبي برصاص حقيقي أثناء تصوير الفيلم.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من زوج هالينا هتشينز بعد قتلها على يد أليك بالدوين

وقال زوج هالينا هتشينز: “"خسارتنا هائلة، ألهمتنا جميعًا بشغفها ورؤيتها، وإرثها ذو مغزى لا يمكن تلخيصه بالكلمات”، جاء ذلك وفقا لما أقرت به صحيفة زي صن الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم أمس خرج الفنان الأمريكي أليك بالدوين بعد إطلاق صراحة في قضية قتل مصورة فيلمه الجديدة لتي تدعى هالينا هتشينز، ليعبر عن إستيائه وصدمته من الحدث.

أول تعليق من أليك بالديون بعد إطلاق صراحة

وكتب إليك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة توتير: “لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بحب عميق".

وأضاف: “أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لفهم كيف حدثت هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها”.

حادث إليك بالديون

وكانت كشفت صحيفة ديلي ميل أن الحادث ثم أثناء تصوير أحد الأفلام السينمائية الأمريكية، بعدما أطلق الممثل أليد بالديون الرصاص من بندقية، عن طريق الخطأ أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، اذ أطلق بالدوين أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي، ولم يتوصل أحد إلى الآن للطريقة التي تم بها قتل هؤلاء، وكيف تم حشو البندقية بالرصاص أثناء تصوير المشهد بفيلم Rust.

مقتل مديرة التصوير على يد إليك بالديون

وأعلنت الصحف الأمريكية وفاة مدريرة التصوير غالينا هاتشينز بعد إصابتها رصاصة أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، أما عن المخرج جويل سوزا، فهو بحالة حرجة الأن.

الجدير بالذكر أنه لم توجه الشرطة الأمريكية أي اتهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث، حيث تم أطلق سراح إليك بالدوين، ولكن ما زالت التحقيقات جارية مع الاستماع لإفادات الشهود.