/657580/كومان-المدير-الفني-لبرشلونة-نسعى-إلى-تقديم-مباراة-رائعة-ونرى-للجمهور-ما-نحن-قادرون-على-فعله

قال رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه سيخوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، دون خوف، مشيرا إلى أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز بالمباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كومان بالمؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة: " "نسعى إلى تقديم مباراة رائعة ونري للجمهور ما نحن قادرون على فعله في الكلاسيكو رغم الانتقادات ، نريد تواجد عدد كبير من الجماهير.

وتابع:” ونسعى لمنحهم السعادة خاصة، نعلم أن النتيجة مهمة، وسنلعب دون أي خوف ، فلا يوجد هناك مرشح للفوز على الآخر في هذه المباراة ، فنحن نلعب على أرضنا أمام جماهيرنا، لست أملك أية مخاوف ،و الفريقان يملكان حظوظ الفوز".

نتيجة مباراة برشلونة واتليتيكو

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي، وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا. وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.