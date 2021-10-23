/657581/محمد-عبد-الحميد-يشيد-مذكرة-التفاهم-التي-الموقعة-من-وزارة-الهجرة مع-قبرص-واليونان

أشاد النائب محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمذكرة التفاهم للتعاون بين مصر وقبرص واليونان والتى وقعتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج مع نظيريها القبرصي فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، واليوناني كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادوس، كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني

دوت الخليج

جاء ذلك خلال فعاليات القمة الثلاثية التاسعة بين لتعزز العلاقات بين الجاليات المصرية والقبرصية واليونانية.

محمد عبد الحميد يشيد مذكرة التفاهم التي الموقعة من وزارة الهجرة مع قبرص واليونان

وأكد النائب محمد عبد الحميد فى بيان له اصدره اليوم أهمية مذكرة التفاهم بين مصر وقبرص واليونان بشأن تعزيز العلاقات بين الجاليات المصرية والقبرصية واليونانية والتى جاءت استكمالاً للتعاون المثمر مع الجانبين اليوناني والقبرصي في إطار تعزيز العلاقات بين الجاليات القبرصية واليونانية والمصرية في جميع أنحاء العالم مشيداً بتأكيد المذكرة على رسوخ العلاقات المصرية والقبرصية واليونانية على مدار التاريخ والاتفاق على التعاون مع الجاليات وتشجيع آليات لتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز القيم المشتركة والمصالح الجماعية في الخارج، لتحقيق أفضل تعاون بشأن قضايا المغتربين، وعلى رأسهم الشباب والاستثمار في المستقبل.

كما أشاد عبد الحميد بتركيز المذكرة على دعم جهود التعاون المشتركة لجاليات الدول الثلاث، بهدف الحفاظ على هويتهم الوطنية وذلك من خلال الكيانات الممثلة لهم (الثقافية والاجتماعية، والنوادي الرياضية، وغيرها)، لتعميق العلاقات بين الشعوب وتحفيز إقامة الفاعليات والاحتفالات بالمناسبات والعطلات الوطنية.

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتكون مصر أول دولة تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها، وتستهدف ترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتعزيز الترابط بين شعوب البلاد الثلاثة.