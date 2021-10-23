إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

إصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق فى كفر الشيخ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى دسوق العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

التقرير الطبى للمصابين

وأتضح من التقرير الطبى إصابة «أشرف إسماعيل محمد»، 35 سنة من الإسكندرية، بجرح متهتك بالوجه، و«مصطفى أحمد الكومي»، 29 سنة من الإسكندرية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمود أشرف إسماعيل»، 9 سنوات، بجرح طولى بالجبهة واشتباه كسر باليد اليمنى، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

وفي سياق أخر تواصل تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في واقعة حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن ببولاق الدكرور، أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن اصطدامها بالسور الحديدى وسقوطها.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية، أن السيارة بستقلها شخصين، أصيبا بالحادث، كما أصيب شخصين آخرين تصادف مرورهما بمكان الحادث، وسقطت عليهما أجزاء من السور الحديدى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.

محور صفط اللبن

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات، وأتضح سقوط سيارة ملاكي من أعلى المحور، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.