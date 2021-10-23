معلومات حول ريا أبي راشد..«صاحبة الفستان المكشوف بحفل الجونة»

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تصدرت الإعلامية ريا أبي راشد محركات الأكثر عبر موقع جوجل الشهير، بعد إطلالتها الجريئة التي أعادت واقعة الفنانة رانيا يوسف مع البطانة لأذهان الجمهور من جديد.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول ريا أبي راشد

من هي ريا أبي راشد صاحبة الفستان المكشوف بالجونة

- ريّا أبي راشد، ولدت في 12 مايو 1977.

- حصلت رايا على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما

- حصلت أيضا على درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

- حصلت على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن

- بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت

- انتقلت أبي راشد إلى المملكة المتحدة بعام 1999

- تزوجت "ريا أبى راشد" عام 2011، من رجل أعمال إيطالي "فاليريو".

- هى مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

- تعتبر أول مذيعة عربية تحاور أهم نجوم ومشاهير هوليود، من أمثال توم كروز، وجورج كلوني، وأنجلينا جولي، وأسماء أخرى كثيرة.

- اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب العالمي Arabs got talent

- أجرت مقابلات مع عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر

- في عام 2010 قدمت ريا أبي راشد برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت مع مغني الراب السعودي قصي خضر.

- بدأت تقديم برنامجها الخاص سكووب والذي استضافت فيه المشاهير

- تتحدث عدة لغات وهم العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

إطلالة ريا أبي راشد وسعر فستانها

وظهرت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة الذي أقيم مساء أمس، بفستان أحمر شفاف كشف عن تفاصيل جسدها اذ إنه لم يكن مبطن الأمر الذي علق في ذهن الجمهور متذكرين حادث الفنانة رانيا يوسف مع البطانة، ولكن بشكل عام فتعد إطلالة أبي راشد هادئة وأنيقة للغاية.

ولكن الأمر الصادم أن الفستان الذي لم يلقى إعجاب عدد كبير من الجمهور وأثار غضب البعض بسب قماشته الخفيفة والشفافة، يبلغ سعره ما يقرب من 72 ألف جنيه مصري، وهو رقم عالي جدا بالنسبة للجمهور.