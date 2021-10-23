ميدو:فانلة الزمالك الجديدة حلوة جداً

أعلن نادي الزمالك عن الزي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق، وهو يقدم الزي الجديد والذي تقدمه شركة تمبو سبورت للنادي. و يبدأ الفريق منافسات الموسم الجديد بمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز التي يسعى الزمالك للحفاظ على لقبها.

وكتب أحمد حسام “ميدو”، عبر حسابة الشخصي”توتير:”فانلة الزمالك الجديدة حلوة جدا..عايز تدعم النادي فعلا روح اشتري الفانلة..هتكون متاحة في السوق بعد اسبوعين في كل فروع go sport وعبر امازون ونوون اون لاين..وقريبا ان شاء الله سيتم افتتاح ال fanshop الرسمي في سور النادي ..ان شاء الله انا اول واحد هشتريها”.

أهداف الزمالك في المباراة:

ونجح الدولي التونسي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في شباك توسكر في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من شيكابالا اتبعتها بتمريرة بوجه القدم الخارجي إلى أوباما المنفرد بالمرمى والذي راوغ حارس المرمى ثم مرر إلى أشرف بنشرقي والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.

وسجل يوسف أوباما لاعب خط وسط الزمالك الهدف الرابع في المباراة في شباك الفريق الكيني في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من يمين منطقة الجزاء قابلها أوباما من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

يوسف أوباما

ونجح يوسف اوباما لاعب خط وسط الزمالك من تسجيل الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاء.

ونجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاءن عن طريق احمد سيد زيزو.