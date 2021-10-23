فيديو.. محافظة الجيزة ترفع 600 طن تراكمات ورتش من حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أى تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضى الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم رفع 600 طن تراكمات ومخلفات ورتش من 20 قطعة أرض فضاء غير مسورة بمنطقة الضغط العالى والثروة المعدنية وتحويل البعض منهم إلى ساحات لخدمه القاطنين فى المنطقة.

وأشار إلى أن قطع الأراضى الفضاء التى تم رفع المخلفات والرتش منها هى 173 /162 / 278 ه‍، 195/194/193/192 ع ، 205 /197 و، 96 ه‍ مكرر، 198 ع أمام بوابة حورس، 26 ص، 3/5 م، 481/483 ز، 148 ك، 5 س، 117 ص.

وأشار راشد إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، حيث تم الدفع بـــ15 معدة متنوعة لرفع المخلفات على مدار يومين، مشيرا إلى أنه يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضى الفضاء بهضبة الأهرام، بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.