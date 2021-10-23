جوله تفقدية لمحافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة لمستشفي ثابت ثابت للأمراض الباطنه...

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هاله صلاح عميد كلية الطب قصر العينى جولة تفقدية صباح اليوم بمستشفى ثابت ثابت الجامعي للأمراض الباطنة والمتوطنة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المستشفيات الجامعية والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى وإستكمال تطويرها .

وأكد محافظ الجيزة أن مستشفي ثابت ثابت تعد إضافه قوية للصروح الطبية بالمحافظة لما تتمتع به من مقومات وتقنيات حديثة تجعلها تقدم خدمات طبية متميزة يستفيد منها مواطني محافظة الجيزة.

مشيراً إلي أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقي دعم كبير من قبل كافة أجهزة الدولة خاصة مع تزايد تنفيذ المشروعات المختلفة وتخطي التعداد السكاني للمحافظة الــ١٠ ملايين مواطن بالإضافه إلي المواطنين الوافدين إليها من المحافظات الأخري الأمرالذي يستدعى توفيرالخدمات الصحية ودعمها علي أكمل وجه .

وتفقد محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة مراحل العمل النهائية للمرحلة الأولى بالمستشفي والتي من المقررالإنتهاء منها نهاية العام الحالي .

حيث أشاد محافظ الجيزة بدور جامعه القاهرة فى دعم الخدمات الطبية والرؤي العلمية لمحافظة الجيزة مشدداًعلى إستمرار التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مبان، بقدرة إستيعابية نحو 300 سرير موزعة ما بين الداخلي والرعاية المركزة والطوارىء، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا في الأمراض المعدية.

مضيفاً أن جامعة القاهرة تشرف على إقامة ثلاثة صروح طبية على أرض محافظة الجيزة وهى مستشفى ثابت ثابت والمعهد القومى للأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ بالإضافة إلى أكبر مجمع طبى للأمراض فى الشرق الأوسط بمقرالجامعة الدولية والجارى العمل عليه حالياً