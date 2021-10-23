وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

*شعراوى : رفع 950 ألف طن مخلفات تاريخية وإنشاء المصنع بتكلفة إجمالية 338 مليون جنيه*

*مختار : إنشاء مصنع سندوب والتخلص من المقلب التاريخي حلم طال انتظاره لعقود وهو هدية القيادة السياسية لشعب الدقهلية*

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة لمدة 4 سنوات بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة و التخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين .

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم السبت بمشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بمدينة المنصورة بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب بالدقهلية والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة والدكتور هشام شريف العضو المنتدب لشركة " إيكارو ".

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية المصنع حيث استمعا إلي شرح تفصيلي حول جهود رفع تراكمات المُخلفات التاريخية وانشاء المصنع وامكانياته وكافة التفاصيل التشغيلية .

وقال وزير التنمية المحلية أن المصنع يقع على مساحة 18 فداناً وبلغت تكلفة إنشاءه حوالى 233 مليون جنيه ، و تصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 طن/يوم، (عدد 2 خط) لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حى شرق المنصورة - حى غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بنى عبيد).

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بالعديد من التدخلات الهامة بمحافظة الدقهلية خارج نطاق المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة منظومة المخلفات الجديدة، حيث تم إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئى والصحى نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة.

وأشار " شعراوى " إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب والذى كان يعد أكبر مقلب عشوائى للمخلفات في مصر حيث بلغت المخلفات التي تم رفعها حوالى 950 ألف طن من التراكمات التاريخية المترمدة، خلال عام تقريباً بداية من شهر أبريل 2020 وحتى نهاية مايو 2021 و بلغت تكلفة رفع تلك المخلفات حوالى 105 مليون جنيه وتم إنشاء مصنع سندوب على المساحة التي تم رفع المخلفات من عليها.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن التدخلات التى يتم القيام بها بالدقهلية تتضمن أيضاً تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة حيث تم توفير 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وقال " شعراوى " أن الشركة المصرية لتدوير المخلفات " إيكارو "ستقوم بإدارة وتشغيل مصنع سندوب طبقاً للعقد الموقع بين الشركة والمحافظة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بالدقهلية بجانب إنشاء وتشغيل المدفن الصحى للتخلص الآمن من المرفوضات، وكذا تدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة للوصول إلي طاقة إستيعابية 3500طن/ يوم .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على قدم وساق مع باقى الوزارات المعنية على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات ورفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة والتخلص الآمن منها بجميع محافظات الجمهورية وإعادة الشكل الحضارى للشارع المصرى .

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن هناك تعاون وتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحسين مستوي خدمة النظافة ورفع القمامة بجميع مراكز المحافظة ،

وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم إنشاء أربعة مصانع لتدوير المخلفات البلدية بنطاق المحافظة في كل من المنزلة بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/يوم، وميت غمر بطاقة استيعابية قدرها 450 طناً/ يوم، ودكرنس بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/ يوم، والسنبلاوين بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/يوم، مضيفاً أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لمصانع تدوير القمامة الخمسة نحو 3570 طناً/يوم بتكلفة إجمالية قدرها 700 مليون جنيه.

وقدم الدكتور أيمن مختار الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات التاريخية والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال وضع منظومة جديدة للمخلفات .

وأشار " المحافظ " الي أن مصنع المعالجه والتدوير بسندوب تم انشائه علي مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 1200 طن يومي بتكلفة 233 مليون جنيه بالإضافة إلي 105 مليون جنيه تكلفة نقل المقلب القديم الي قلابشو والتخلص الأمن منه ، والمصنع يخدم 7 أحياء ومدن ومراكز هي ( حي شرق وحي غرب ومركز المنصوره وطلخا ومحلة دمنة ونبروه ودكرنس ) .

وقال " محافظ الدقهلية " أن إنشاء مصنع سندوب والتخلص من المقلب التاريخي حلم طالما طال انتظاره لعقود وهو هدية القياده السياسية لشعب الدقهليه بشكل عام ولأبناء مدينة المنصورة بشكل خاص .

وخلال الافتتاح التقي اللواء محمود شعراوي بالسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذين قدموا الشكر للسيد رئيس الجمهورية والحكومة لنجاحهم في رفع التراكمات من المقلب بما يعد انجاز كبير .

كما طالب النواب من وزير التنمية المحلية

بدعم المحافظة في منظومة المجمع السكني والمنزلي للقمامة لاستكمال باقي محاور خطة منظومة المُخلفات وكذا دعم خطة الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية لعاصمة المحافظة .

وقال اللواء محمود شعراوى أن الدولة قامت بدعم محافظة الدقهلية بحوالي مليار جنيه لمنظومة المخلفات خلال الفترة الماضية لتنفيذ العديد من المشروعات في البنية التحتية للمنظومة ومنها انشاء عدد من المصانع والمدافن الصحية الآمنة ورفع التراكمات التاريخيين وانشاء المحطات الوسيطة .

وأضاف " شعراوي " أن الوزارة يمكن أن توفر الدعم للشباب والجمعيات الاهلية والمجتمع المدني للدخول في منظومة للجمع السكني والمنزلي في بعض مراكز المحافظة وتوفير القروض الميسرة للشباب لشراء المعدات والأدوات اللازمة لذلك والبدء بتجربة في بعض المناطق بعاصمة المحافظة وتعميمها فيما بعض عَلِي مراكز الدقهلية المختلفة .