/657590/بعد-تعاونهما-في-كليب-جديد-تامر-حسني-يشيد-بعمرو-عاكف-وصلت-لمستوى-عالمي

أشاد النجم تامر حسني بمستوى المونتير عمرو عاكف في مجال الجرافيك والمونتاج والذي وصفه بالعالمي، مهنئه على افتتاح مقر شركته الجديد.

دوت الخليج يرصد إشادة النجم تامر حسني بالمونتير عمرو عاكف، بعد تعاونهما سويًا في كليب جديد.

تامر حسني برفقة عمرو عاكف

نشر حسني صورة برفقة عاكف، عبر خاصية «ستورى» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "يا عمرو يا حبيبي أنت إنسان محترم وفنان كبير وتستحق كل التقدير والاحترام عشان مجتهد"

وتابع: "عرفت في وقت قلیل توصل في مجالك للمستوى العالمي وأنا جنبك من زمان لإني شوفت فيك کدا من زمان ولسه عندك أكتر يابطل، ومبروك مليون مبروك على الصرح الكبير شركتك الجديدة.. يارب كل النجاح ليك ولكل أفراد شركتك".

تامر حسني يتعاون مع عمرو عاكف في عمل جديد

وجاءت تلك الإشادة، بعدما أعلن عمرو عاكف عن تعاونه مع تامر حسني في كليب جديد بعد نجاح فيلم «مش أنا».

فيلم مش أنا بطولة تامر حسني

فيلم «مش أنا» الذي جمع بين تامر حسني وعمرو عاكف، فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.