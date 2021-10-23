/657593/قطار-الشيوخ-ينطلق-نحو-محطات-جديدة-ملفات-نوعية-ومسؤوليات-وطنية

في الوقت الذي كشف فيه مجلس الشيوخ عن عودة جلساته العامة غدا الأحد، تبرز مجموعة من الرسائل والدلالات المتعلقة بالأدوار الوطنية والمسؤوليات الكبرى الملقاه على عاتق كوادر وقيادات الغرفة الثانية بالبرلمان المصري العريق، وهو مايرصده دوت الخليج في التقرير التالي.

مسؤوليات كبرى

وضع الشعب فى الدستور على كاهل نواب الشيوخ مسؤوليات كبرى، لدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية، ومايتداخل مع هذا الدور من اختصاصات منوطة بالانتخابات والأحزاب والمجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، والمساعدة على تمكين المرأة والشباب، ضمن التوجهات التي ترعاها الدولة في الجمهورية الجديدة.

الانطلاقة القوية لمجلس الشيوخ، في بدايات دور الانعقاد الثاني، تتضمن إقرار ما يساعد على دعم السلام الاجتماعى في شتى المجالات، ومعاونة دوائر التفكير والتخطيط في الدولة لمحاربة الإرهاب والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه، ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية.

أحوال المواطنين

يتداخل مجلس الشيوخ مع كل مايتعلق بأحوال المواطنين، فلنوابه ورئيسه المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، أدوارا أساسية في إعلاء مبدأ المواطنة والتآلف بين أبناء الوطن، ودعم المقومات الأساسية للمجتمع، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك خلال توقيتات دقيقة من عمر الوطن العربي والمنطقة، تحتاج فيها البلاد إلى تقوية أواصرها عبر تلك المهام السابقة.

التكوين الذي تآلف وفقا له نواب مجلس الشيوخ، والتركيبة الحالية لأعضاءه، تضمن بشكل فعال الانتصار للحقوق والحريات والواجبات العامة وقيم المجتمع العليا، والاشتباك مع كل مايتعلق بتقوية الجبهة الداخلية للبلاد، والنظر بتأني وتمعن فيما يحيله مجلس النواب لأعضاء الشيوخ من قوانين هامة، وكان من بينها قوانين كالعمل وتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية.

الاصطفاف الوطني

برهن أعضاء مجلس الشيوخ على قدرتهم الفائقة على تحقيق حالة من الاصطفاف الوطني مع القيادة السياسية، خلال تلك الفترة، وتعاهدوا بإخلاص على الانتصار لصالح المواطنين والوطن فقط، وهو ما بدا واضحا خلال الاعتراضات التي ساقها نواب الشيوخ على تعديلات الثانونية العامة، عقب جلسة نقاش مطولة مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

كشف رئيس مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق عن نوايا الشيوخ لتحقيق الأصطفاف الوطني، حيث قال نجدد العهد معا، على العزم على أداء مصالح البلاد بهمة لا يخالجها فتور وبعزم لا يداخله لين، دون ممالأة ولا مخاصمة، داعمين للدولة المصرية ولزعيمها أبن مصر البار عبدالفتاح السيسي.

أجندة أعمال

يدخل قطار مجلس الشيوخ، محطة جديدة له غدا الأحد، حيث يواصل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة وعلى مدار يومين؛ لمناقشة مشروع قانون وما يستجد من أعمال، حيث يشرع نواب الشيوخ في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وفي الوقت الذي يدخل فيه أعضاء مجلس النواب عطلة برلمانية قصيرة، يظهر نواب الشيوخ لإعادة الزخم للنشاط النيابي، فيستكمل نواب المجلس يوم الإثنين مناقشة مشروع قانون، تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، بالإضافة ما يستجد من موضوعات على جدول أعمال المجلس، وسط حالة من التفاؤل بمخرجات العمل البرلماني المنتظرة من أعضاء مجلس الشيوخ الموقر.