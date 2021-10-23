صور.. محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة يتابعان مشروع مستشفى ثابت ثابت

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب قصر العينى، جولة تفقدية صباح اليوم بمستشفى ثابت ثابت الجامعى للأمراض الباطنة والمتوطنة.





جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المستشفيات الجامعية والوقوف على الوضع الحالى للمستشفى لاستكمال تطويرها.

وأكد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أن مستشفى ثابت ثابت تعد إضافة قوية للصروح الطبية بالمحافظة لما تتمتع به من مقومات وتقنيات حديثة تجعلها تقدم خدمات طبية متميزة يستفيد منها مواطنى محافظة الجيزة.

وأشار راشد، إلى أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقى دعم كبير من قبل أجهزة الدولة خاصة مع تزايد تنفيذ المشروعات المختلفة وتخطى التعداد السكانى للمحافظة الــ10 ملايين مواطن بالإضافة إلى المواطنين الوافدين إليها من المحافظات الأخرى الأمر الذى يستدعى توفير الخدمات الصحية ودعمها على أكمل وجه.

وتفقد محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة، مراحل العمل النهائية للمرحلة الأولى بالمستشفى والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الحالى.

وأشاد محافظ الجيزة، بدور جامعة القاهرة فى دعم الخدمات الطبية والرؤى العلمية لمحافظة الجيزة، مشدداًعلى استمرار التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مبان، بقدرة استيعابية نحو 300 سرير موزعة ما بين الداخلى والرعاية المركزة والطوارىء، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا فى الأمراض المعدية.

وأضاف أن جامعة القاهرة تشرف على إقامة 3 صروح طبية على أرض محافظة الجيزة وهى مستشفى ثابت ثابت والمعهد القومى للأورام الجديد 500 500 بالإضافة إلى أكبر مجمع طبى للأمراض فى الشرق الأوسط بمقرالجامعة الدولية والجارى العمل عليه حاليا.